Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции в отношении компаний Китая. Об этом сообщили на официальном сайте дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

Ван И выступил за отмену санкций не только против компаний, но и частных лиц, а также потребовал не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития.

«США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия», — заявил китайский министр.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, российские компании получили новые возможности из-за западных санкций, они не жадничают и вкладываются в своё развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. Он подчеркнул, что санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается.