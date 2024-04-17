Грозный, 17 апреля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева задержали в Дагестане, сообщил «Известиям» источник в силовых структурах.

кадр из видео

На кадрах видно, как силовики вместе сотрудниками ДПС подходят к чёрному внедорожнику министра. Они в грубой форме вытащили его и положили на землю.

Причина задержания не называлась.

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Цакаев Алихан Гарманович родился 27 мая 1976 года в посёлке Новогрозненский ЧИАССР. В 2010 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». В 2018 году получил второе высшее образование в Академии управления МВД России по специальности «Менеджмент».

С 2006 по 2007 годы занимал пост начальника отдела «П» отряда милиции специального назначения центра «Т» Главного управления МВД России по Южному федеральному округу. С 2007 по 2019 год был командиром отряда мобильного особого назначения МВД по Чеченской Республике, а в последствии — Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике.

С марта 2022 года стал начальником главного управления МЧС России по Чеченской Республике.

Цахаев награждён Орденом Кадырова, четырьмя орденами мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

Как сообщало ИА Регнум, в марте силовики задержали на Камчатке мэра города Елизова Артёма Гаглошвили. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Мэр и ранее фигурировал в нескольких скандалах. В феврале его остановили сотрудники ГИБДД, но тот отказался проходить медицинское освидетельствование.

В Пскове сотрудники силовых структур в марте задержали начальника управления городского хозяйства и заместителя главы администрации города Александра Грацкого. Предположительно, чиновника задержали по подозрению в получении взятки.