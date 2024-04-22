Москва, 22 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. У защитника московского футбольного клуба «Спартак» Леона Классена мошенники похитили 900 тысяч рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник в правоохранительных органах.

Валентина Певцова/ТАСС Леон Классен

По информации собеседника агентства, 9 апреля Классену в мессенджере под видом знакомого написал мошенник и попросил футболиста перевести на банковский счёт 400 тысяч рублей. На следующий день «знакомый» попросил перевести ещё 700 тысяч, однако из-за банковского лимита Классен перевёл только 500 тысяч рублей.

Через несколько дней футболист во время встречи со знакомым, от имени которого писал мошенник, выяснил, что друг не просил у него никаких денег.

Отмечается, что против злоумышленника возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля аналогичный случай произошёл с актёром Павлом Деревянко. Тогда мошенники выманили у актёра 300 тысяч рублей со взломанного аккаунта его знакомого в Telegram.

Уточнялось, что Деревянко в мессенджере также написал «знакомый», который после недолгого общения попросил у Деревянко 300 тыс. рублей в долг. Актёр перевёл ему деньги со своей карты.

Однако через час «друг» написал вновь и попросил ещё 250 тыс. рублей. После этого Деревянко понял, что это был мошенник. Актёр позвонил в банк сообщить о случившемся, сотрудники организации сказали ему, что перевод был заблокирован. Деревянко написал заявление в полицию.