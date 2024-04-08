Москва, 8 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей со взломанного аккаунта его знакомого в Telegram, сообщает 8 апреля РЕН ТВ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным телеканала, артист находился в Санкт-Петербурге, когда в мессенджере ему написал «знакомый», который после недолгого общения попросил у Деревянко 300 тыс. рублей в долг. Актёр перевел ему деньги со своей карты.

Однако через час «друг» написал вновь и попросил ещё 250 тыс. рублей. После этого Деревянко понял, что это был мошенник. Актёр позвонил в банк сообщить о случившемся, сотрудники организации сказали ему, что перевод был заблокирован. Деревянко написал заявление в полицию.

Вместе с тем, PR-директор актёра заявила «Москве 24», что эта информация не соответствует действительности.

В этот же день источник ИА Регнум информировал, что мошенники под видом расследования о помощи ВСУ выманили у сына советского космонавта и одного из создателей системы ПВО Москвы Валентина Ершова более 1,5 млн рублей. 58-летнему Сергею Ершову пришлось взять кредит, чтобы убедить фейковые правоохранительные органы, что он не помогает украинских военным.

Также сообщалось, что в Москве мошенники убедили психиатра, практикующего гипноз, взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили врачу, что деньги с его счетов уходят бывшему главе пресс-службы «Газпрома» Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и, чтобы этого избежать, нужно взять кредит.