Москва, 22 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Санкционные упражнения, направленные против России, будут продолжаться, иллюзий на этот счёт в Москве не питают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 апреля журналистам, комментируя возможность включения эмбарго на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, понятно, в какие области будут стараться бить оппоненты. Очевидно и то, что они, стиснув зубы, готовы испытывать негативный эффект.

Россия будет пытаться минимизировать последствия, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём анонсировал запрет на поставки СПГ из России в Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций.