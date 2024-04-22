Москва, 22 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США, одобрившая изъятие замороженных российских активов в помощь Украине, создаёт крайне опасный прецедент. Кремль считает это решение посягательством на госсобственность и будет отвечать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля журналистам.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«Мы очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, подобное решение ни в коем случае нельзя считать законной деятельностью. Действия властей США будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств.

Он добавил, что конфискация обернётся сильным ущербом для самих США. В случае реализации таких мер многие страны десять раз подумают, прежде чем делать вложения в американскую экономику или хранить в этой стране свои резервы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Это решение поддержали 360 конгрессменов, 58 высказались против. Вопрос о конфискации будет решать Сенат США. На этих же слушаниях нижняя палата Конгресса проголосовала за выделение Киеву помощи в размере $61 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение по российским активам воровством, нацеленным на финансирование терактов киевского режима против Москвы.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике. Проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с США и Великобританией, добавил он.