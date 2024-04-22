Москва, 22 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки после конфискации замороженных активов России в пользу Украины грозит дефолт, заявил профессор РАНХиГС Юрий Юденков в эфире телеканала «Царьград».

РИА Новости/Павел Лисицын

«Раз они идут на такое беззаконие, будем ожидать ближайшего дефолта», — сказал он, добавив, что теперь необходимо наблюдать, как действия Вашингтона будут истолкованы мировым сообществом, поскольку США вновь действуют вне закона.

По его мнению, шаткость ситуации заключается ещё и в том, что теперь любое государство может заявить о намерении ограбить другую страну и сделать это.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. «За» высказались 360 конгрессменов, «против» — 58. Теперь этот вопрос должен решить Сенат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение Вашингтона — это воровство с целью финансировать теракты киевского режима против России.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, палата представителей Конгресса США, одобрившая изъятие замороженных российских активов в помощь Украине, создаёт крайне опасный прецедент. Кремль считает это решение посягательством на госсобственность и будет отвечать, добавил он.

Наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике, заявил, в свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с США и Великобританией, добавил он.