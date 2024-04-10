Москва, 10 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на диалог с Арменией, в ходе которого будут разрешены сложные моменты в двусторонних отношениях, заявил журналистам 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министр Армении Никола Пашиняна, который ранее 10 апреля заявил, что Армения всегда выполняла свои обязательства перед РФ, а Россия в ряде случаев этого якобы не делала.

Если это необходимо, такие вопросы смогут быть обсуждены на встрече лидеров двух стран, отметил пресс-секретарь президента.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня», — сказал Песков.

Армения является близким партнёром и союзником России, страны связывают исторические отношения, в том числе гуманитарные, значение которых трудно переоценить, отметил также пресс-секретарь президента.

«Армения — это наш близкий партнёр, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля на заседании правительства Армении Пашинян также заявил, что, хотя российско-армянские отношения переживают не лучшие времена, их важность для суверенитета и безопасности Армении трудно переоценить.

Ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией.