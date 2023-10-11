Москва, 11 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Киргизии. Об этом он сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии», — отметил российский лидер.

Глава государства уточнил, что лидеры государств намерены обсудить строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».

«У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали совместную трёхстороннюю декларацию о развитии проекта международного транспортного коридора «Север — Юг». Отмечается, что Россия готова к плодотворному взаимодействию в трёхстороннем формате по выполнению проекта, это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из Российской Федерации до иранских портов в Персидском заливе. Маршрут протяжённостью более четырёх тысяч км должен соединить порты Балтики с портами Персидского залива и обеспечить возможность увеличения грузопотока как в одну, так и в другую сторону. Проект «Север — Юг» почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и наоборот, сообщили тогда в правительстве России.