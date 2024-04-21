Вашингтон, 21 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Пентагон может поставить Киеву вооружение и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи Украине. Об этом заявил представитель минобороны США генерал Патрик Райдер, его слова 20 апреля привела американская газета The New York Times.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

По словам Райдера, у Пентагон развитая логистическая сеть, позволяющая очень быстро доставлять вооружения.

«Мы можем доставить в течение нескольких дней», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Киеву в размере 61 млрд долларов. За это проголосовали 311 членов палаты представителей, ещё 112 конгрессменов проголосовали против документа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после одобрения Конгрессом США помощи Киеву пообещал «достичь мира силой». По его словам, эти деньги «предотвратят» расширение конфликта и якобы спасут тысячи и тысячи жизней.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 апреля отметила, что выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню лишь усугубит кризисные явления. Дипломат назвала выделение Вашингтоном помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.