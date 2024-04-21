Москва, 21 апреля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» российской армии захватили позиции ВСУ на купянском направлении, а также взяли в плен троих украинских военнослужащих, в том числе одного офицера, сообщило Министерство обороны 21 апреля, опубликовав кадры боя в Telegram-канале.

Минобороны России

Командир штурмовой группы с позывным Лось рассказал, что получил задание в первый день после возвращения с отпуска. Он повёл отряд на зачистку вражеских блиндажей, бойцы захватили позиции ВСУ и стали удерживать до подхода пехоты, отбивая контратаки.

«У нас хватало силы духа, мы были все на позитиве. <…> На третьи сутки мы, после того как мы удержали защиту (силы есть, БК есть, почему бы нет, командир одобрил), мы решили ещё чуть-чуть вперёд продвинуться, хотя бы просто посмотреть», — рассказал Лось.

Он отметил, что новая вылазка оказалась удачной, отряд зачистил пару блиндажей ВСУ, в ходе боя «приглушило» украинского старшего лейтенанта, и его взяли в плен. Также в плен взяли ещё двух бойцов. Как оказалось, удалось сбежать капитану ВСУ, бросившему документы и оружие. Штурмовики передали пленных на тыловые позиции, закрепились на занятом рубеже и дождались подхода своего батальона.

Кадры взятия в плен украинских бойцов сняли с беспилотника. На них видно, что российским военнослужащим помогли, сообщая о действиях ВСУ. Когда бойцы ВСУ вышли из блиндажа, чтобы сдаться в плен, оператор дрона увидел через тепловизор, что там кто-то еще остался, и предупредил об этом штурмовиков.

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Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 апреля сообщил, что за последнюю неделю в российский плен сдались 27 бойцов ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 14 апреля сообщил о росте числа взятых в плен украинских военных. Он объяснил это увеличением количества наступательных действий с российской стороны. Кимаковский также рассказал о случаях, когда бойцам ВСУ, желающим сдаться в плен, свои стреляли в спину.