Москва, 19 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в период с 13 по 19 апреля 27 бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен российским войскам. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 апреля трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен российским военным. Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ заранее сообщили российскому командованию о желании сдаться, а потому всё прошло скоординированно и успешно.

Сапёр ВСУ Николай Санько 18 апреля рассказал, что принял решение сдаться в плен на работинском направлении в Запорожской области из-за долгов в онлайн-казино. По словам пленного, лудомания (стремление к азартным играм) стала настоящей эпидемией в рядах украинской армии.

Ранее в этот же день пленный боец ВСУ Евгений Погребняк сообщил, что решил сдаться, когда прочитал сброшенную с российского БПЛА записку. На опубликованном Минобороны видео видно, что именно дрон вывел украинского бойца на позиции армии России в районе Урожайного в ДНР.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский 14 апреля сообщил о росте количества взятых в плен военных ВСУ в последнее время из-за активных наступательных действий российской армии. При этом он отметил, что бойцы ВСУ стреляют в спину желающим сдаться сослуживцам и информируют об этом российскую сторону по радиоканалу «Волга».