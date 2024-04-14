Пекин, 25 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в сентябре текущего года в Ханчжоу (Китай). Об этом, как передают Вести.Ru, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече G20 в Санкт-Петербурге. 2013

«Будем продолжать там обмен мнениями», — подытожил китайский политик, добавив, что у него запланированы еще несколько встреч с главой РФ.

По предварительным данным, основной темой саммита в Китае станет обеспечение жизнеспособной мировой экономики.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что власти Китая выступают против применения силы и односторонних санкций в решении международных проблем.

«Мы (власти Китая) всегда выступаем за политическое урегулирование межгосударственных споров и актуальных региональных проблем», — сказал Си Цзиньпин.

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