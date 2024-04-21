Хельсинки, 21 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Финляндии решили не снимать дорожные указатели на Санкт-Петербург, несмотря на закрытие восточной границы, сообщила теле− и радиовещательная компания Yle.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

«Пока что мы не намерены их снимать, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», — заявил эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман.

По его словам, люди знают о закрытии границы с Россией, несмотря на то, что информационные указатели создают неверную картину на дороге.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии 16 ноября 2023 года объявили о закрытии четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией — Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. В декабре власти страны остановили работу последних двух КПП. Хельсинки объяснил решение о закрытии границ с Россией якобы наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре прошлого года заявила, что Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства.

МВД Финляндии 3 апреля 2024 года предложило правительству не открывать КПП на границе с Россией. Правительство 4 апреля сообщило, что граница останется закрытой на неопределённый период до дальнейшего уведомления.

Русскоязычные жители Финляндии 7 апреля в знак протеста против закрытия автотранспортных КПП на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки.