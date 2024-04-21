Берн, 21 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо Владимиру Путину по случаю его переизбрания на должность президента России, сообщило 21 апреля издание Blick.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Швейцарии Виола Амхерд

«Письмо не является поздравительным»,— сообщил изданию пресс-секретарь швейцарского министерства обороны Лоренц Фришкнехт.

Послание однако содержало призыв к диалогу в трудные времена. В нём Амхерд выразила соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта и пострадавшим от недавних наводнений, обрушившихся на несколько регионов России.

В письме президент также разъяснила позицию Швейцарии о том, что уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать компасом для достижения мира и процветания.

Выборы президента России — 2024 прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.

Как сообщали в СМИ 12 марта со ссылкой на источник в Госдуме, инаугурация президента пройдёт 7 мая. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 апреля, инаугурация Владимира Путина пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами.