Москва, 17 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Инаугурация президента России Владимира Путина пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами, заявил на брифинге 17 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем информировать об этом», — заявил представитель Кремля.

Песков при этом подчеркнул, что церемония инаугурации президента достаточно хорошо прописана, поэтому будут следовать ей.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Участие в выборах приняли более 87 млн избирателей.

Как сообщали в СМИ 12 марта со ссылкой на источник в Госдуме, инаугурация президента пройдёт 7 мая.

Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.