Москва, 21 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Военные группировки «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Об этом 21 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные за сутки отразили восемь контратак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ у Новобахмутовки, Уманского, Шум, Новгородского и Первомайского в ДНР.

В результате этого украинская армия потеряла до 360 бойцов, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, а также склад топлива для военной техники, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Конашенков рассказал, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение и успешно отбили восемь контратак ВСУ. В результате этого украинские войска потеряли до 355 военных, две боевые машины пехоты и пять автомобилей, добавил он.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что группировка российских войск «Юг» улучшила положение по переднему краю в зоне проведения СВО. Украинская армия за сутки потеряла до 610 военнослужащих, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, орудие Д-20 калибра 152 мм, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Официальный представитель военного ведомства 21 апреля рассказал, что группировка войск российской армии «Восток» за сутки улучшила позиции. По словам Конашенкова, армия России также нанесла удары по позициям двух бригад ВСУ возле сёл Старомайорское и Урожайное в ДНР.