Москва, 20 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Южная группировка Вооружённых сил России улучшила положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил 20 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина в ДНР. Военнослужащие российской армии отразили три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населённого пункта Красное.

ВСУ потеряли за сутки до 610 военнослужащих, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, российская группировка «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Российские военные успешно отбили три атаки украинской армии. Улучшили свои позиции также подразделения группировки войск российской армии «Восток».

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ пытались атаковать позиции российских сил в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова в ДНР. Украинская армия за сутки лишилась 152 мм самоходной пушки Dana чешского производства, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, а также двух гаубиц Д-20 и Д-30.