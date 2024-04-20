Москва, 20 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск российской армии «Восток», действующие в зоне СВО, за прошедшие сутки улучшили позиции, заявил 20 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он сообщил, что российские бойцы нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ возле сёл Старомайорское и Урожайное в ДНР. Украинская армия потеряла до 120 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу М777 американского производства, четыре склада с боеприпасами и станцию РЭБ «Анклав».

Кроме того, подразделения войсковой группировки «Центр» отразили восемь атак украинских штурмовиков возле Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново в ДНР. В этом районе потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, две БМП и пять автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Конашенков сообщил, что потери ВСУ за неделю составили 3550 военных. Также украинская армия потеряла четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Российские бойцы улучшили положение и отразили семь контратак ВСУ.

Также российские подразделения по данным на 19 апреля за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29, четыре военно-транспортных самолёта Ан-26, два радиолокатора наведения воздушных целей, четыре установки ЗРК С-300 и установку ЗРК IRIS-T. Кроме того, российские войска сбили 10 ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow, пять авиабомб HAMMER и JDAM и 1278 беспилотников ВСУ.