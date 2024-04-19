Лондон, 19 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России легко приближаются к позициям украинской армии, неспособной дать им отпор. Об этом 18 апреля написал британский журнал The Economist.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с лёгкостью приблизиться к её позициям», — отмечается в публикации.

По словам автора статьи, сейчас украинские войска пытаются выстроить надёжные оборонительные линии, однако эти попытки рискуют оказаться напрасными, потому что российская армия продолжает наносить удары по ВСУ и продвигаться.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля автор газеты Politico Джейми Деттмер написал, что Киев катится к катастрофе на фоне отсутствия помощи Запада, нехватки боеприпасов, потерь и падения боевого духа украинских войск. По его словам, моральный дух ВСУ подорвали постоянные российские бомбардировки, отсутствие современного вооружения и потери.

Позднее в этот же день глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что украинцы пребывают в подавленном состоянии из-за ситуации в стране. Он отметил, что киевские власти знают об этом из общения с главами регионов и с самими людьми.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что российская сторона убеждена в необходимости продолжения спецоперации. Глава МИД уточнил, что Россия готова к переговорам, однако разговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским бессмысленны.