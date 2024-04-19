Прага, 19 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжат наступательные действия, в ходе которых будут дробить оборону украинских войск сразу во многих местах. Такое мнение 19 апреля высказал обозреватель Лукаш Марек для чешского издания Seznam zprávy.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах», — отметил он.

По словам обозревателя, российские военные могут действовать ещё более жёстко, так как перехватили инициативу в зоне боевых действий и нарастили интенсивность наступления.

У российской армии есть преимущество в численности личного состава войск и артиллерии, а также есть планирующие авиабомбы в арсенале.

«Россия всё чаще атакует <…> с расстояния, что подтверждает её превосходство и в борьбе с украинской противовоздушной обороной», — добавил Марек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля британский журнал The Economist написал, что российские военные с лёгкостью приближаются к позициям ВСУ, которые неспособны дать им отпор. Автор статьи отметил, что попытки украинской армии выстроить линии обороны могут оказаться тщетными, потому что ВС России продолжает наносить по ней удары и продвигаться.

Автор газеты Politico Джейми Деттмер 17 апреля написал, что Киев скатывается к катастрофе из-за отсутствия западной помощи, дефицита боеприпасов, потерь и падения боевого духа ВСУ. Он также посетовал на то, что в украинских городах исчезли очередь желающих пойти в ряды армии, которые наблюдались в начале конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявил, что спецоперация продолжается и её цели не изменились, несмотря то, что фактически являющиеся стороной конфликта западные страны постоянно меняют и расширяют модальности участия в нём.