Вашингтон, 20 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Началось заседание нижней палаты Конгрессе США, в повестку которого в том числе внесли рассмотрение законопроектов о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана. Трансляция ведётся на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первым вопросом на заседании стал проект закона «Мир через силу в XXI веке», предполагающий наделение президента страны полномочиями на введение антироссийских и антииранских санкций. Документ предусматривает в том числе конфискацию активов РФ, запрет на их разморозку и использование средств для помощи Украине.

В законопроект о помощи киевскому режиму внесли более 130 поправок. В него также предложили внести поправки о запретите выделять деньги, пока на Украине не проведут честные выборы и не закроют биололаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 19 февраля заявила, что США возобновят поставки вооружений Киеву сразу, как только конгресс примет соответствующий законопроект. Она подчеркнула, что американский президент немедленно подпишет законопроекты, касающиеся помощи Украине Израилю и Тайваню, если их согласуют палата представителей и сенат.

При этом нижняя палата Конгресса также выступила за то, чтобы заключить с Украиной соглашение о возмещении помощи, которую окажут США. Документ также предполагает, что из $60,84 млрд, которые планируется выделить Киеву, $23,2 пойдут на восполнение американских арсеналов, опустевших из-за отправки оружия на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что США не только продолжают вынуждать Украину до последнего украинца, но ещё хотят вогнать её в долги, чтобы не остаться без дохода. Он, подчеркнул, что никакая помощь Украине не изменит ход СВО.