Москва, 20 апреля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана, сообщили 20 апреля в Министерстве обороны.

РИА Новости/Павел Львов

«Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», — сообщили в ведомстве.

Симпозиум состоится в городе Циндао. Главной темой станет «Моря общего будущего». В мероприятии примут участие более 180 представителей военно-морских сил и ведомств 29 стран. В 2014 году Китай организовал 14-й симпозиум военно-морских сил стран западной части Тихого океана.

Моисеев выступит на мероприятии, проведёт ряд встреч с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других стран. Визит российской делегации продлится до 25 апреля.

Адмирала Александра Моисеева указом президента России 2 апреля официально назначили главнокомандующим Военно-морским флотом страны. В 2017 году Моисеева назначили замначальника Генштаба, в июне 2018 года — командующим Черноморским флотом, затем — Северным флотом. В 2020 году президент присвоил Моисееву звание адмирала.

Президент России Владимир Путин заявлял о единстве с Китаем во взгляде на многополярный мир. В декабре глава государства в ходе прямой линии назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с КНР. В январе министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что отношения двух стран переживают лучший период в истории.