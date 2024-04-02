Москва, 2 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Адмирала Александра Моисеева указом президента России официально назначили главнокомандующим Военно-морским флотом страны. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны.

Лев Федосеев/ТАСС Александр Моисеев

Помимо назначения Моисеева главкомом, также стало известно, что командующим Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, а командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Сергей Пинчук.

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«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий ВС России, Министерство обороны и, конечно, страна», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СМИ сообщили, что на тот момент главкома ВМФ адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Тогда же стало известно о возможном назначении на это место Моисеева. Однако, как заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, открытых указов о назначении не было. Вскоре на торжественной церемонии в Кронштадте 19 марта Моисеева представили как врио главкома ВМФ.

Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области, служил и командовал атомными подводными лодками, в 1994 году получил орден Мужества за поход к Северному полюсу на подводном крейсере К-18 «Карелия», в 2008 году — орден Мужества за руководство переходом атомной подводной лодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот, в 2011 году он получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга. В 2017 году Моисеева назначили замначальника Генштаба, в июне 2018 года — командующим Черноморским флотом, затем — Северным флотом. В 2020 году президент присвоил Моисееву звание адмирала.