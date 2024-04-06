Москва, 6 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Генеральному директору ООО «ГК «Пикет» Андрею Есипову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 июня по делу о поставке в Вооружённые силы России некачественных бронежилетов. Решение 5 августа вынес Басманный суд Москвы.

Adam Jones

Есипова арестовали на месяц и 30 суток. Суд отказал защите, просившей отправить обвиняемого под домашний арест.

Главе «Пикета» вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде уточнили, что уголовное дело возбудили по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны.

Компания Есипова поставила в российские войска 20 тысяч бронежилетов для использования бойцами в зоне СВО. Эти бронежилеты оказались низкого качества. Обвиняемый в суде не признал вину в мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, на коллегии Минобороны в конце прошлого года президент Владимир Путин заявил, что стране в условиях спецоперации необходимы хорошо вооружённые и мотивированные войска.

В февраля 2022 года в Москве экс-главу 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина приговорили к четырём с половиной годам колонии за хищение 1,6 млрд рублей по делу «Воентелекома». Компания занималась модернизации систем связи в Минобороны. Через неё Оглоблин организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.