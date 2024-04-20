Москва, 20 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Харьковской области за сутки военные российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по ВСУ, сообщил 20 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Березовка, Сеньково и Загоруйковка в Харьковской области. Кроме того, российские военные отразили три атаки украинской армии в районе сёл Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Также он сообщил, что более выгодные рубежи за сутки заняла в зоне спецоперации группировка российских войск «Восток». Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Старомайорское и Урожайное в ДНР. ВСУ потеряли за сутки 120 военных.

Группировка российских войск «Юг» за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по ВСУ в районах сёл Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и посёлка Калинина в ДНР.