Москва, 20 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО, а также успешно отбили три атаки украинской армии. Об этом 20 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп нескольких бригад украинских войск у Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.

В результате этого ВСУ потеряли до 30 бойцов, а также лишились двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей, уточнил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля Конашенков рассказал, что группировка российских войск «Юг» за сутки улучшила положение по переднему краю. Российские военные также нанесли удары по позициям украинских войск у Максимильяновки, Ступочки, Парасковиевки и Калинина в ДНР.

Представитель Минобороны 19 апреля заявил, что армия России за неделю улучшила положение по переднему краю на купянском направлении и отразила 11 контратак ВСУ. Военный уточнил, что за это время украинская армия потеряла 380 бойцов, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Также российские войска нанесли удары по личному составу и технике ВСУ у Купянска, Сеньково, Загоруйковки и Котляровки в Харьковской области и у Стельмаховки в ЛНР.