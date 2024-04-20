Москва, 20 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Лига Hardcore Fighting пожизненно отстранила от поединков под своей эгидой пнувшего ринг-гёрл иранского бойца смешанного стиля (ММА) Али Хейбати. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба организации.

Кадр из видео Али Хейбати

«Учитывая всю серьёзность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore», — проинформировали в лиге.

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В организации отметили, что дисквалифицируют всех участников массовой драки на турнире HFC MMA, и принесли извинения зрителям за произошедшее.

Хейбати пнул ринг-гёрл, выносившую табличку с номером раунда перед началом поединка с Аркадием Осипяном из Армении. Девушка высказала ему претензии и ушла с октагона.

Комментаторы назвали поведение Хейбати очень некрасивым, отметив, что молодой человек этой девушки вряд ли простит подобный проступок бойца. Иранец же после боя заявил, что поступил правильно, однако после шквала критики всё же извинился перед ринг-гёрл, объяснив агрессию нервами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля Hardcore пожизненно дисквалифицировала за эту же драку экс-чемпиона Hardcore MMA в легчайшем весе Наби Набиева. Массовая драка произошла на турнире 19 апреля после боя между иранцем Хейбати и Аркадием Осипяном из Армении.

В Hardcore сообщили, что после поединка неустановленные лица прорвали охрану и избили нескольких человек, включая спортсменов и охранников, которые получили травмы различной степени тяжести. Пресс-служба также назвала часть имён некоторых из зачинщиков драки и пообещала в дальнейшем опубликовать их фотографии и данные.