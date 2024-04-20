Москва, 20 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. На главном турнире лиги Hardcore боец смешанных единоборств (ММА) Али Хейбати пнул ринг-гёрл перед началом поединка с Аркадием Осипяном. Турнир проходил вечером 19 апреля в Москве.

Кадр из видео Али Хейбати

Иранский боец Хейбати толкнул ногой девушку в область ягодицы, когда она проходила по рингу, подняв табличку о начале первого раунда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883182" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боец ММА Хейбати пнул ринг-гёрл перед боем на турнире лиги Hardcore

Девушка повернулась к бойцу, высказала ему претензии и ушла с ринга. Бой выиграл Осипян: у Хейбати был технический нокаут во втором раунде.

После поединка Хейбати ударил Осипяна уже за пределами октагона. Судье и охране пришлось разнимать бойцов.

Комментаторы назвали поведение Хейбати очень некрасивым. Один из них отметил, что парень этой девушки может не простить бойцу такие действия. Хейбати после боя заявил, что поступил правильно.

Боец Александр Хоронженко, обратившись к Хейбати, назвал его поведение свинским и заявил, что в России так себя не ведут с девушками.

«Если тебе не нравится — не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И этим в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее!» — процитировал Хоронженко sport24.

Позже Хейбати принёс извинения перед девушкой.

«Причина в том, что до боя куча драк была в клетке. Я стоял просто, хотел выйти на бой и был уже на нервах», — сказал он.

Он заявил, что уважает женщин и не хочет, чтобы девушка на него обижалась. Спортсмен пояснил, что не извинился сразу после боя, потому что «по башке получил».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883182" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Извинения Хейбати

Девушка в ответ сказал, что поняла.

Как сообщало ИА Регнум, после поединка между Хейбати и Осипяном произошла массовая драка. Охрана не смогла сдержать ворвавшихся мужчин, которые избили несколько человек. Среди избитых оказались и бойцы, и охранники.

В результате Хейбати пожизненно отстранили от участия в лиге Hardcore.