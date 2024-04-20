Москва, 20 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Бойца ММА, бывшего чемпиона Hardcore MMA в легчайшем весе Наби Набиева из Дагестана пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве, который проводила организация Hardcore. Об этом и 20 апреля сообщили в организации.

Кадр из видео Наби Набиев

«Пожизненно отстранить Наби Набиева от участия в соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги HFC MMA Аркадия Осипяна», ― заявила Hardcore в Telegram-канале.

Массовая драка произошла на турнире 19 апреля после поединка между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном.

Промоушен сообщил, что неустановленные лица прорвали охрану и избили нескольких человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны. Они получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, приняли решение пожизненно отстранить от участия в лиге Hardcore иранского спортсмена Али Хейбати, который ударил ногой ринг-гёрл.

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд в Челябинской области вынес приговор 19-летнему бойцу смешанного стиля Рустаму Байжуменову, в драке с которым погиб участник спецоперации, обладатель медали «За отвагу» Максим Никитин. Суд признал его виновным, однако не стал отправлять виновного в колонию и освободил из-под стражи в зале заседания. Байжуменову назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Драка между 19-летним Байжуменовым и 38-летним Максимом Никитиным произошла 16 сентября 2023 года в ночном кафе. Участник СВО вступился за девушку. Спустя сутки Никитин скончался в больнице. Бойца ММА задержали через несколько дней после потасовки.

В ноябре прошлого года на турнире по смешанным боевым единоборствам, проходящем под эгидой Fight Nights в Live Arena в Новоивановском в Одинцовском районе Московской области, произошла драка посетителей. Потасовку устроили руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Затем к драке присоединились другие зрители. Дебоширов пришлось успокаивать охране и сотрудникам ОМОН.