Курган, 20 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Жителей домов, расположенных у дамбы в Кургане, срочно эвакуируют из-за угрозы подтопления, сообщила 20 апреля администрация города.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — призвали власти.

Жителей призвали забирать детей, пожилых, маломобильных родственников и домашних животных, а также собрать вещи, документы, лекарства и покинуть опасную зону.

Пострадавших от паводка разместят в пункте временного размещения, расположенном в гимназии № 31.

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, количество подтопленных в результате разлива паводковых вод жилых домов в Курганской области увеличилось почти до двух тысяч. Подтопленными остаются 1989 жилых домов, 3380 дач, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог.

Уровень реки Тобол составляет 1013 сантиметров и в Кетовском округе у Белого Яра продолжает прибывать вода. В центре Кургана полностью ушёл под воду участок набережной реки Тобол, длина которого составляет почти 1 км.

Как заявили в МЧС 20 апреля, в ближайшие два-три дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья.