Курган, 20 апреля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Количество подтопленных в результате разлива паводковых вод жилых домов в Курганской области возросло почти до двух тысяч. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На территории Курганской области подтопленными остаются в 29 населённых пунктах: 1989 жилых домов, 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что уровень реки Тобол сейчас составляет 1013 сантиметров и в Кетовском округе у Белого Яра продолжает прибывать вода. Паводковые воды также движутся в направлении Белозёрского округа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля в региональном главке МЧС рассказали, что пик весеннего половодья на реке Тобол в Кургане прогнозируется в ближайшие два-три дня. В ведомстве добавили, что усиленный сброс воды из расположенных выше по течению реки Троицкого и Каратамарского водохранилищ способствует подъёму уровня воды у Белозерского муниципального округа в пределах 10–50 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вечером 19 апреля заявил о пике половодья в Кургане. Он отметил, что самой большой точкой напряжения из-за паводка являются участки дамбы.

Ранее в этот же день стало известно, что в центре Кургана почти километр набережной Тобола полностью ушёл под воду в результате половодья. Вода затопила лавочки и фонари на набережной, а также почти скрыла парковые фигуры.