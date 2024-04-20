Курган, 20 апреля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана установился на уровне 1013 см, сообщило 20 апреля правительство Курганской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным гидропоста на 04:00 [02:00 мск] на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1013 см», — написала пресс-служба.

Отмечается, что дамба в районе микрорайона Вороновка продолжает испытывать высокую нагрузку.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 10 метров. МЧС России проинформировало, что более 100 спасателей занимаются укреплением дамбы. Кроме того, проводится эвакуация местных жителей.

19 апреля глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Он отметил, что самое большое напряжение испытывают участки дамбы.

В центре Кургана полностью ушёл под воду участок набережной реки Тобол, длина которого составляет почти 1 км. Речь идёт об отрезке от улицы Ленина до улицы Томина. Возле затопленного участка дежурят полицейские, следящие за тем, чтобы туда не проникли посторонние лица.