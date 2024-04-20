Курган, 20 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Пик весеннего половодья на реке Тобол у Кургана ожидается в ближайшие два-три дня. Об этом 20 апреля сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«В ближайшие два-три дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья», ― говорится в прогнозе ведомства.

В министерстве добавили, что увеличенный сброс воды из расположенных выше по течению реки Троицкого и Каратамарского водохранилищ приведёт к умеренному росту уровня воды у Белозерского муниципального округа в пределах 10–50 см. При этом в Кургане и Кетовском муниципальном округе ожидают замедления роста уровня воды.

При этом в МЧС отметили, что на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация сохраняется спокойной.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Он отметил, что самое большое напряжение испытывают участки дамбы.

В центре Кургана полностью ушёл под воду участок набережной реки Тобол, длина которого составляет почти 1 км. Речь идёт об отрезке от улицы Ленина до улицы Томина.

В тот же день в правительстве региона заявили, что вода заходит в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа, ещё восемь населённых пунктов оказались в зоне риска подтопления. В районе села Белозёрского уровень воды достиг отметки в 540 см. Власти региона призвали жителей заранее эвакуироваться.

Вечером 18 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 10 метров МЧС России проинформировало, что более 100 спасателей занимаются укреплением дамбы. Кроме того, проводится эвакуация местных жителей.

По состоянию на 04:00 [02:00 мск] на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана поднялся до уровня 1013 см. Дамба в районе микрорайона Вороновка продолжает испытывать высокую нагрузку.