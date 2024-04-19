Курган, 19 апреля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Почти километр набережной реки Тобол в центре Кургана полностью ушёл под воду в результате паводка.

Донат Сорокин/ТАСС

«Участок набережной примерно в один километр от улицы Ленина до улицы Томина оказался практически скрыт под водой», — сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что вода из реки затопила лавочки и фонари на набережной, а также почти скрыла парковые фигуры. Возле затопленного участка дежурят сотрудники полиции, не допускающие туда посторонних.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 38 см и достиг 1008 см. Отмечалось, что вода продолжает прибывать.

МЧС России вечером 18 апреля объявило, что уровень Тобола у Кургана поднялся до отметки 10 м. В ведомстве уточнили, что в работах по укреплению берегов реки принимают участие свыше 100 спасателей, также укрепляющих дамбу.

Ранее в этот же день пресс-служба правительства региона призвала жителей 21 населённого пункта Курганской области эвакуироваться. Отмечалось, что вода начала поступать в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа Курганской области, ещё восемь населённых пунктов попали в зону риска подтопления.