Москва, 20 апреля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур за пределы ЕАЭС в 2024 году. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе кабмина.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн т», ― уточнило правительство в Telegram-канале.

Квота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно. Её объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз. В кабмине добавили, что это решение позволит аграриям на фоне рекордного урожая зерновых в 2023 году и достаточной обеспеченности внутреннего рынка дополнительно поставить продукцию за рубеж.

Основная часть квоты составляет 24 млн тонн. Правительство установило её на срок с 15 февраля по 30 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря прошлого года правительство установило квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур и подсолнечного масла из новых регионов России ― ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Квоты установили с 1 января 2024 года, они коснутся экспорта пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы, который составит 2,1 млн т. Экспорт подсолнечного масла ограничили 106,5 тыс. т, на подсолнечный шрот — 140,9 тыс.

Действие квот, которые позволят поддержать производителей из новых регионов, поскольку те смогут дополнительно поставлять продукцию за рубеж, продлится до 31 декабря 2024 года. Министры приняли такое решение с учётом обеспеченности российского рынка этой продукцией.

Кроме того, правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Этот запрет не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию и за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.