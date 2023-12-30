Москва, 30 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Правительство установило квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур и подсолнечного масла из новых регионов России. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте кабмина.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота», — заявили в кабмине.

Квоты установили с 1 января 2024 года, они коснутся экспорта пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы, который составит 2,1 млн т. Экспорт подсолнечного масла ограничили 106,5 тыс. т, на подсолнечный шрот — 140,9 тыс.

Действие квот продлится до 31 декабря 2024 года. Министры приняли такое решение с учётом обеспеченности российского рынка этой продукцией. Квоты позволят поддержать производителей из новых регионов, поскольку те смогут дополнительно поставлять свою продукцию за рубеж.

Как сообщало 30 декабря ИА Регнум, правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.

Отмечается, что запрет на вывоз риса не распространится на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию и за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.