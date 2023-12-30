Москва, 30 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщили 30 декабря в правительстве.

«Правительство утвердило квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2024 году», — говорится в сообщении кабмина.

Запрет продлили до 30 июня 2024 года.

При этом в правительстве отметили, что запрет на вывоз риса не будет распространяться на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, а также за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кабинет министров установил тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Так, с 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 млн тонн, подсолнечного масла — 106,5 тыс. тонн, а подсолнечного шрота — 140,9 тыс. тонн. Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля правительство ввело временный запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы. Соответствующие ограничения действуют до 31 декабря 2023 года. Решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. ПлехановаАнастасия Прикладова в ноябре 2022 года заявила, что в России следует продлить действие запрета на экспорт риса в 2023 году, что предотвратит его серьезное подорожание.

В декабре 2023 года правительство поддержало инициативу о введении временного запрета на вывоз твёрдой пшеницы из России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.