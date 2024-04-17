Брянск, 17 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области сбили три украинских метеозонда. Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что метеозонды над территорией Брянского района уничтожили силы ПВО Министерства обороны РФ.

По данным губернатора, никто не пострадал. Также нет информации о разрушениях. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Богомаз сообщал об артиллерийском обстреле брянского посёлка Климово со стороны ВСУ. Погибли женщина и ребёнок, ещё три человека пострадали. Повреждения получил один жилой дом.

Украинский беспилотник перехватили над Брасовским районом Брянской области 11 апреля, разрушений не было. На следующий день украинский дрон самолётного типа уничтожили над Суземским районом Брянской области

13 апреля посёлок Суземка в Брянской области попал под обстрел ВСУ. Украинская армия выпустила по населённому пункту кассетные боеприпасы. В результате атаки один человек получил лёгкое ранение.