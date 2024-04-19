Курган, 19 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. В Кургане наблюдается пик паводка, заявил вечером 19 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, из-за этого испытывают большую нагрузку участки дамбы.

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«В Курганской области пока ещё один муниципальный округ паводок не проходил. Это Белозерский муниципальный округ. В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — участки дамбы», — заявил он в эфире «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 10 метров. В МЧС России сообщили, что более 100 спасателей проводят работы по укреплению дамбы и эвакуируют местных жителей. По данным ведомства, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными 2090 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог в 30 населённых пунктах. Из-за паводков в регионе эвакуировали почти 14 тысяч человек, в том числе около двух тысяч несовершеннолетних, развернули 20 пунктов временного размещения вместимостью более пяти тысяч мест. Вода заходит в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа Курганской области, ещё восемь населённых пунктов оказались в зоне риска подтопления, сообщили позднее в пресс-службе правительства региона.