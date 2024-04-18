Курган, 18 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до отметки 10 м, сообщило вечером 18 апреля МЧС России в Telegram-канале.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

«В микрорайоне Вороновка на участке дамбы проявляются протечки и отслоения», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что более 100 спасателей работают над укреплением берегов реки. Они также укрепляют дамбу, оповещают население об опасности и проводят эвакуацию жителей и их домашних питомцев.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 апреля правительство Курганской области заявило, что вода в реке в Кургане поднялась за сутки на 1,05 метра и достигла отметки 9,70 метра.

В соцсетях 18 апреля распространили сообщения, что в селе Большое Чаусово в Курганской области якобы прорвало дамбу, но администрация Кетовского муниципального округа опровергла эту информацию. Чиновники отметили, что специалисты выявили протечку и её оперативно устранили.

17 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным о паводковой ситуации сообщил, что наиболее сложная ситуация в регионе в Кургане и Кетовском муниципальном округе. Российский лидер отметил, что после схода воды проведёт совещание с представителями муниципальных властей, чтобы обсудить, какие требуются восстановительные работы.