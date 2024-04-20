Смоленск, 20 апреля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 апреля сбили над Смоленской областью два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса… Летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами», — указал Анохин.

Губернатор Смоленской области уточнил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объект ТЭК около 02:00 по местному времени (совпадает с мск). На место происшествия прибыли расчёты МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 апреля опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

Позднее в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских БПЛА. В результате атаки дронов, как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибли два мирных жителя в селе Пороз Грайворонского городского округа.

Ещё шесть украинских беспилотников средства ПВО сбили в Брянской области. По словам главы региона Александр Богомаза, в результате падения одного из сбитых БПЛА началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры в Выгоничском районе.