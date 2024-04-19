Псковская область, 20 мая, 2002, 19:35 — ИА Регнум. Об этом сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции заместитель губернатора Псковской области Владимир Бланк.

История этого долгостроя началась еще в 80-х годах. Строительство гостиницы "Интурист" в г. Пскове было начато в 1988 году по Постановлению СМ РСФСР N 817 от 1986 г. "О развитии гостиничной базы Интуриста в регионах". Заказчиком строительства выступал Госкоминтурист СССР. В 1992 году в связи с прекращением деятельности Госкоминтуриста СССР, незавершённое здание было передано фонду имущества Псковской области.

Для завершения строительства было создано Акционерное Общество "Интурист-Псков", которому на баланс было передано фондом имущества области, выступившим от лица Администрации Псковской области одним из учредителей, в качестве взноса области в уставной капитал незавершённое строительство на сумму 11445 млн. рублей, доля в уставном капитале 51%, от имени администрации держателем акций выступает КУГИ. Другим учредителем выступило ОАО "Интурист-Холдинг Компания" (г. Москва) с 49% акций. В течение более чем 20 лет на строительство 1500 м2, проводимое разными в основном иностранными фирмами, ушло около 30 млн. долларов. В связи с этим стоимость одного квадратного метра составляет 2000 долларов. Независимые эксперты утверждают, что на данный момент рыночная стоимость объекта не превышает 2 млн. долларов.

Выявив ряд нарушений со стороны директора ОАО "Интурист-Псков" Виктора Федотова и акционера ОАО "Интурист-Холдинг компания", администрация Псковской области в апреле 2002 года была вынуждена поменять руководство компании и обратиться в арбитражный суд для взыскания кредитов в сумме 34 млн. рублей, выданных для достройки гостиницы, а также возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество. На данном этапе администрация области не располагает сведениями о виновности конкретных лиц. В ходе арбитражных разбирательств была признана неправомерность действий ОАО "Интурист-Холдинг Компания". В настоящее время по уголовному делу проходят строительные и финансовые экспертизы. В ближайшие два месяца служба судебных приставов должна провести торги по продаже незавершенного здания гостиницы ОАО "Интурист-Псков". Администрация области предполагает в рамках торгов провести отбор инвесторов для достройки гостиницы. Как сообщил Владимир Бланк, уже сейчас на роль инвесторов претендуют 3 фирмы - московская, эстонская и германская.