Москва, 19 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В администрации президента России пока изучают информацию о сегодняшней атаке Израиля на Иран. Об этом 19 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Rafael Ben Ari/Global Look Press

Он подчеркнул, что Кремль считает преждевременным давать комментарии без официальных данных, не зная деталей.

«Пока, собственно, никаких официальны заявлений со стороны Израиля нет», ― сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что, безусловно, Россия выступает за сдержанность сторон конфликта.

«В любом случае мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 апреля американский телеканал ABC сообщил о нанесении Израилем ракетного удара по объекту в Иране. Авиаперевозчики без объяснения причин начали перенаправлять свои самолёты, маршрут которых проходит над западной частью Ирана.

Взрывы прогремели в районе аэропорта в Исфахане в центральной части Ирана после того, как появились сообщения об ударе Израиля по иранской территории.

Иранское государственное агентство IRIB заявило о сработавшей в нескольких иранских провинциях системе противовоздушной обороны из-за приближения БПЛА. Позднее появились сообщения об уничтожении некоторого количества дронов над Исфаханом.

Утром 19 апреля агентство Tasnim сообщило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировали.

Тель-Авив начал оценивать эффективность нанесённого им по Ирану удара и нанесённый ущерб.

Два американских чиновника на условиях анонимности заявили, что власти Израиля предупредили США о планах нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов.

Источники в правительстве и службах безопасности Израиля заявил газете The Jerusalem Post, что власти страны не будут официально брать на себя ответственность за ракетный удар по территории Ирана из стратегических соображений, потому что иранская сторона назвала атаку «взрывом на заводе» и желает избежать эскалации.