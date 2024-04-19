Москва, 19 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Боец украинской армии Виталий Федорчук рассказал, что смог связаться с российскими военными с помощью беспилотника, показав жестами, что сдаётся. Его слова 19 апреля привело Министерство обороны.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

По словам пленного, командование отправило его в составе группы из трёх военных на передовую, где их атаковали гранатами российские ударные мини-беспилотники, которые ликвидировали его сослуживцев.

«У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли», — сказал он.

Федорчук подчеркнул, что российские военные хорошо с ним обращались.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля сдавшийся в плен украинский боец Евгений Погребняк рассказал, что принял решение о сдаче после того, как прочитал сброшенную с российского беспилотника записку. После этого БПЛА вывел военного ВСУ к российским позициям.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое украинских военных утром 17 апреля переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. По его словам, бойцы ВСУ заранее сообщили российскому командованию о желании сдаться.

Сапёр украинских войск Николай Санько 18 апреля заявил, что решил сдаться в плен на работинском направлении в Запорожской области из-за долгов в онлайн-казино. Он отметил, что лудомания (стремление к азартным играм) превратилась в настоящую эпидемию в рядах ВСУ.