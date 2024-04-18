Запорожская область, 18 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Долги в онлайн-казино стали ключевым мотивом, чтобы сдаться в плен для сапёра Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Санько. Об этом 18 апреля военнопленный рассказал в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказал военнослужащий, действовавший на работинском направлении в Запорожской области, он мобилизованный, сбежал на российские позиции рано утром.

«Когда я был в расположении, нам постоянно приходили ссылки, предлагали перейти на сторону России, рассчитаться с долгом. У меня были проблемы с деньгами — проигрался», — пояснил Санько.

По словам военнопленного, лудомания (стремление к азартным играм) стала настоящей эпидемией в украинских войсках. При этом офицеры в части периодически избивают рядовых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пленный боец ВСУ Евгений Погребняк решение сдаться принял в тот момент, когда прочитал записку, сброшенную с российского дрона. По его словам, в ВСУ «воевать никто не хочет, да и нечем».

О том, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на авдеевском направлении, информировало 13 апреля Минобороны. В частности, в полном составе сложило оружие подразделение боевиков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Девять украинских десантников элитной бригады воспользовались возможностью сдаться в плен в районе населенного пункта Водяное.