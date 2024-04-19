Херсон, 19 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Утром 17 апреля трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен российским военным. Об этом 19 апреля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», — написал он.

Глава региона отметил, что бойцы ВСУ заранее сообщили российскому командованию о желании сдаться, а потому всё прошло скоординированно и успешно.

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Сальдо уточнил, что сдавшиеся в плен теперь выживут и вернутся к семьям после победы России в спецоперации, и призвал остальных украинских бойцов не погибать за главу киевского режима Владимира Зеленского, а писать в соответствующий чат-бот и сдаваться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля сапёр ВСУ Николай Санько рассказал, что принял решение сдаться в плен на работинском направлении в Запорожской области из-за долгов в онлайн-казино. По словам пленного, лудомания (стремление к азартным играм) стала настоящей эпидемией в рядах украинской армии.

Ранее в этот же день пленный боец ВСУ Евгений Погребняк сообщил, что решил сдаться, когда прочитал сброшенную с российского БПЛА записку. На опубликованном Минобороны видео видно, что именно дрон вывел украинского бойца на позиции армии России в районе Урожайного в ДНР.

Российское оборонное ведомство 13 апреля сообщило о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен на авдеевском направлении. Так, в полном составе сдались девять украинских военных 25-й элитной воздушно-десантной бригады ВСУ.