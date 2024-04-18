Донецк, 18 апреля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Пленный боец ВСУ Евгений Погребняк рассказал «РИА Новости», что решение сдаться принял в тот момент, когда прочитал записку, сброшенную с российского дрона. В послании было сказано: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или, в противном случае, будешь убит».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как следует из видео, обнародованного Минобороны РФ, именно беспилотник вывел Погребняка на позиции Вооружённых сил России.

Инцидент произошёл у посёлка Урожайное в ДНР. Отправку туда сил ВСУ Погребняк назвал «верной смертью»: лесополосу у данного населённого пункта постоянно обстреливают, а в ВСУ «воевать никто не хочет, да и нечем».

В российском плену к пленному отнеслись по-человечески, сказал Погребняк. Он отметил, что российские военнослужащие его накормили, напоили и дали сигарет. Украинец в видеообращении сказал несколько слов и своим бывшим сослуживцам.

«Пацаны, не за что гибнуть, не за что воевать. Сдавайтесь — будете жить», — указал он.

Пушечное мясо

Военкор Юрий Подоляка отметил, что главной причиной массового бегства военных ВСУ с фронта стали возросшие возможности российской армии, а также резкое ухудшение качества личного состава украинских сил.

«Мы их просто уничтожаем. Солдаты противника, не подготовленные морально, видят это и при первом удобном случае сдаются в плен, несмотря на угрозы со стороны костяка бригад», — подчеркнул военкор 17 апреля в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко.

О том, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на авдеевском направлении, информировало 13 апреля Минобороны. В частности, в полном составе сложило оружие подразделение боевиков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Девять украинских десантников элитной бригады воспользовались возможностью сдаться в плен в районе населенного пункта Водяное.

По словам пленных, их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — признается Валерий, пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ.

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Комментируя низкую мотивацию ВСУ, экс-помощник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор 17 апреля также говорил о множестве доказательств массовой сдачи в плен украинских вояк.

«Потому что русские хорошо делают свою работу, посылая сигналы ВСУ: «Смотрите, нет смысла продолжать. Вам не надо умирать, вы можете сдаться. Сложите оружие. Мы вас накормим, позаботимся о раненых», — заявил полковник.

Инвалидные войска

Тем временем в СМИ опубликованы десятки свидетельств того, как киевское командование мобилизует и отправляет на фронт совсем неподготовленных бойцов иди людей с инвалидностью. Историю военнопленного Тараса Мельничука обнародовало 17 апреля Минобороны.

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«У меня гипоплазия левой почки. Мне объяснили, что с этим диагнозом я годен для пехотных подразделений и не годен для спецназа», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

По его словам, в батальоне подготовки не было, а пользоваться автоматом ни разу не приходилось. На позицию российской армии, по словам Мельничука, вышел случайно, когда командиры показали ему точку на карте, приказав нести воду на позицию.

«Оно, наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной», — рассуждает военнопленный.

О том, что в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног, рассказывал в конце марта 2024 года пленный украинский военный Николай Мозиль. В начале февраля военкомат Одесской области мобилизовал в ряды ВСУ инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер в первый же день службы от приступа.

Как уже сообщало ИА Регнум, на днях глава киевского режима Владимир Зеленский подписал три закона о мобилизации на Украине. Они предполагают снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных.

По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ужесточение мобилизации на Украине добьёт украинцев.