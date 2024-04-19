Берлин, 19 апреля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. В Германии возобновили расследование дела о пропаже экс-руководителя группы Tengelmann, в структуры которой входит строительный гипермаркет OBI, немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Об этом 19 апреля сообщили в прокуратуре Кельна.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press Карл-Эриван Хауб

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», — заявил представитель надзорного ведомства в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что расследование начали на основании поданной жалобы, в которой утверждается, что данные братом миллиардера Кристианом Хаубом в мае 2021 года показания в суде оказались частично ложными из-за якобы наличия доказательств того, что Карл-Эриван Хауб жив.

Сейчас действует презумпция невиновности, а потому у прокуратуры не оснований подавать ходатайство об отмене объявления о смерти Карла-Эривана Хауба, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года немецкое издание Stern написало, что Карла-Эривана Хауба якобы видели в Москве. Утверждалось, что связанный с ФСБ источник показал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлён похожий на предпринимателя человек.

Британская газета The Daily Mail 17 апреля написала, что журналисты якобы обнаружили немецко-американского миллиардера у любовницы по имени Вероника в Москве. Журналисты издания предположили, что Хауб планировал инсценировать свою гибель и бежать в Россию с её помощью.

Россиянка Вероника Ермилова, которую СМИ записали в любовницы пропавшего немецкого миллиардера, 18 апреля заявила ИА Регнум, что знакома с бизнесменом, но не видела его уже давно. Она проживает в Москве с мужем и ребёнком и всё ещё в шоке от работы западных журналистов, которые не проверили информацию. Женщина отметила, что давно не работает и занимается домашним хозяйством.

В 2018 году Хауб отправился в лыжный тур по Альпам, из которого не вернулся. Поиски ничего не дали, и вскоре некоторые члены его семьи попросили объявить бизнесмена умершим.