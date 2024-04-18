Москва, 18 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Россиянка Вероника Ермилова, которую издание RTL записало в любовницы пропавшего немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, рассказала ИА Регнум, что она знает бизнесмена, но не видела его уже давно. Женщина живёт в Москве с мужем и ребёнком и до сих пор в шоке от работы немецких журналистов, которые не удосужились проверить информацию. Женщина заявила, что журналисты из Германии пересмотрели шпионских боевиков и выдумали нового «Джеймса Бонда», работающего на Россию.

Социальные сети Вероника Ермилова

По словам Вероники Ермиловой, Хауба она действительно знает, и даже знакома с членами его семьи. Много лет назад event-агентство, в котором работала женщина, организовывало мероприятие для миллиардера в России.

«Он был нашим клиентом. Я тогда жила в Санкт-Петербурге. Наше агентство организовывало для него деловые мероприятия. Я и его семью видела. Поэтому, когда я увидела новости, то даже не поняла, как реагировать. Смешно это всё. Но больше меня удивило, что никто даже не удосужился проверить информацию и разобраться. Ужасная сила масс-медиа», — сказала ИА Регнум Вероника.

Ермилова заявила, что она уже давно не работает, а занимается домашним хозяйством. Женщина отметила, что уже много лет замужем.

«Муж даже не ревновал, потому что это чисто немецкая история. Какая-то ерунда, которой сложно верить. Немецкая журналистика плодит эти фейки, что он агент ФСБ. Придумали Джеймса Бонда, который работает на Россию. Выдумали какой-то шпионский боевик. Наверно, выросли на этих фильмах. Неприятно, конечно, видеть свои фотографии, которые украли с моей страницы», — заявила Вероника Ермилова.

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Экс-директор немецкого холдинга Tengelmann Group миллиардер Карл-Эриван Хауб исчез 7 апреля 2018 года, через месяц после своего 58-го дня рождения. Он участвовал в подготовке к лыжной гонке Patrouille des Glaciers, проходящей вблизи горы Маттерхорн. Карл-Эриван Хауб был опытным спортсменом и часто участвовал в подобных соревнованиях. Через неделю после исчезновения миллиардера его семья объявила о том, что надежды найти его живым уже нет, но поиски возобновили после таяния ледника, чтобы обнаружить останки мужчины. Никаких следов найти не удалось. После его исчезновения между родственниками миллиардера возникли серьёзные финансовые разногласия. Хауб был официально объявлен умершим решением окружного суда Кёльна в мае 2021 года.

В мае 2023 года появилась информация о том, что Карл-Эриван Хауб якобы попал на записи московских видеокамер в 2021 году. Об обнаружении пропавшего несколько лет назад в Альпах миллиардера быстро поползли слухи. СМИ утверждали, что Хауб живёт в столице России с женщиной по имени Вероника, которая моложе его на 20 лет. По информации журналистов, якобы миллиардер звонил любовнице за несколько дней до своего таинственного исчезновения и их разговор длился около 60 минут. СМИ утверждали, что Вероника руководила агентством в Санкт-Петербурге, которое организовывало лыжные, пешие экскурсии и связанные с альпинизмом активности. Якобы в мае 2009 года девушка вместе с Карлом-Эриваном Хаубом ехали одним поездом из Москвы в Петербург. Билеты были оформлены одним человеком, но путешествовали они в разных купе. Женщину даже подозревали в связях с ФСБ, но подтверждений никаких не представили.

Карл-Эриван Хауб родился 5 марта 1960 года. Он был совладельцем и главным управляющим холдинга Tengelmann Group, который включает в себя хорошо знакомую россиянам сеть супермаркетов OBI. Карл-Эриван занял должность в компании за своим отцом, а младший брат миллиардера взял на себя руководство американским подразделением холдинга Tengelmann.